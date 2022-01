Call of Duty Warzone: i cheater stanno facendo volare le automobili

Secondo quanto indicato tramite alcuni video sulla pagina Reddit di Call of Duty Warzone, i cheater del battle royale hanno iniziato a mettersi in mostra. Come potete vedere poco sotto, nelle mappe Caldera e Rebirth Island, i cheater stanno facendo volare le automobili.

In modo scherzoso, su Reddit hanno definito questo avvenimento un nuovo tipo di meta per Call of Duty Warzone: l'Harry Potter meta. Ovviamente non si tratta solo di un modo divertente per spostarsi (e già questo sarebbe ingiusto nei confronti degli altri giocatori) ma è anche un modo per investire gli avversari arrivando da direzioni non previste, come ad esempio attraverso il muro del secondo piano di un edificio, come potete vedere nel video qui sotto.

Se volete vedere la scena dal punto di vista di chi utilizza il cheat, ecco un video nel quale i giocatori volano sopra Caldera, con una persona alla guida e una sul cofano che spara dall'alto ai nemici.

Speriamo che Raven risolva il problema quanto prima, sia che si tratti di un vero e proprio cheat o "solo" di un bug sfruttato dai giocatori. Perlomeno, i danni causati dalle armi dei cheater sono ridotti al minimo.