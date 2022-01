Call of Duty: Warzone rimarrà su PS5 e PS4, nuovi episodi solo su Xbox per Benji-Sales

Call of Duty: Warzone resterà disponibile su PS5 e PS4 anche quando l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sarà effettiva, mentre gli altri episodi della serie arriveranno solo su Xbox: è questa l'ipotesi dell'esperto di vendite Benji-Sales.

Se avete letto il nostro articolo sui giochi di Activision Blizzard che potrebbero diventare esclusiva Xbox, saprete che parliamo di un catalogo piuttosto ricco e importante, fra cui tuttavia sono presenti produzioni live service consolidate come multipiattaforma.

Call of Duty: Warzone potrebbe dunque rimanere accessibile anche dagli utenti PlayStation e svolgere fondamentalmente il ruolo del cavallo di Troia, cercando di portare ulteriori giocatori all'interno dell'ecosistema Xbox.

Si tratterebbe di una strategia assolutamente sensata da parte di Microsoft, che in questo modo non solo eviterebbe di rinunciare agli importanti incassi che derivano dal celebre battle royale sulle piattaforme Sony, ma ne sfrutterebbe la popolarità per aumentare i propri numeri.

Provata l'esperienza di Warzone, chi vorrà mettere le mani anche sugli episodi principali di Call of Duty dovrà necessariamente sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass, che si tratti di PC, console o cloud: come idea non fa una piega.