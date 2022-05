Xbox: un nuovo aggiornamento dovrebbe risolvere definitivamente i problemi d'accesso recenti

Come saprete, nel corso del weekend molti giocatori Xbox si sono ritrovati impossibilitati all'acquisto o all'esecuzione di videogiochi sulla propria console. Ora, Microsoft afferma che pubblicherà una nuova patch correttiva che dovrebbe aiutare in tal senso.

Precisamente, questo tipo di comunicazione è gestita dall'account Xbox Support su Twitter. Il profilo ha infatti scritto: "Abbiamo visto significativi miglioramenti per il problema che impediva ad alcuni utenti di acquistare ed avviare giochi. Ci aspettiamo una completa attenuazione nei giochi a venire, dopo la pubblicazione di un nuovo aggiornamento".

Il problema non è infatti completamente risolto, semplicemente la maggior parte dei giocatori non lo sta più incontrando. Alcuni utenti, per quanto pochi, potrebbero ancora avere difficoltà nell'uso delle funzioni di Xbox. Speriamo quindi che la nuova patch in arrivo basti per risolvere le difficoltà.

Il problema ha avuto impatto sia sui giochi acquistati che quelli accessibili tramite Game Pass. Alcuni utenti non hanno quindi avuto alcuna possibilità di giocare per vari giorni. Era da tempo che non avveniva un blocco di questo tipo su Xbox o PlayStation.

Inoltre, i problemi del weekend hanno riacceso le discussioni su DRM e possesso dei giochi digitali.