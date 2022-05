Gotham Knights: niente PS4 e Xbox One, sarà un'esclusiva next-gen

Gotham Knights non uscirà su PS4 e Xbox One: a quanto pare gli sviluppatori del gioco hanno deciso di trasformarlo in una esclusiva next-gen che sarà disponibile unicamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La rivelazione, che arriva in concomitanza con il video di gameplay di Gotham Knights con Nightwing e Red Hood, non verrà sicuramente accolta con entusiasmo dai possessori delle piattaforme di precedente generazione, specie quelli che finora non sono riusciti a trovare PlayStation 5 e Xbox Series X|S nei negozi.

Per il momento WB Games Montreal non ha fornito una spiegazione ufficiale, limitandosi a una nota che recita: "al fine di offrire ai giocatori la migliore esperienza di gameplay possibile, Gotham Knights uscirà solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, e non sarà disponibile su PS4 e Xbox One."

Evidentemente i test condotti sulle precedenti ammiraglie di Sony e Microsoft non hanno prodotto risultati soddisfacenti dal punto di vista tecnico, e per questo il team ha dovuto prendere tale decisione, sicuramente sofferta.

L'appuntamento con Gotham Knigths è dunque fissato al 25 ottobre, come già noto, ma solo su PS5 e Xbox Series X|S.