The Centennial Case: A Shijima Story bene per i voti di Famitsu

Solo due recensioni sul numero 1745 della rivista giapponese Famitsu, che per ha assegnato dei voti più che buoni a entrambi. Il titolo più conosciuto, anche dalle nostre parti, è sicuramente The Centennial Case: A Shijima Story, avventura investigativa in full motion video di Square Enix che si è portata a casa un dignitosissimo 33/40. Comunque sia, leggiamo l'elenco delle recensioni con relativi giudizi:

The Centennial Case: A Shijima Story (PS5, PS4, Switch) - 8/9/8/8 [33/40]

Taikō Risshiden V DX (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Nonostante la cattiva fama fattasi qui in occidente, in Giappone, negli ultimi anni, Square Enix ha prodotto dei titoli spesso molto originali e particolari, come ad esempio Dungeon Encounters e come questo The Centennial Case: A Shijima Story, che merita sicuramente un po' di attenzione.

Taikō Risshiden V DX, invece, è l'edizione rimasterizzata di Taikō Risshiden V. Si tratta di uno strategico con carte di una serie poco conosciuta in occidente. Il titolo originale risale al 2004, quando fu pubblicato per PC, PSP e PS2.