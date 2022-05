Xbox: Project Indus potrebbe essere all'evento Xbox-Bethesda, per un rumor

Secondo quanto confermato da Jez Corden - editor di Windows Central e nota fonte di leak videoludici - Project Indus potrebbe essere svelato all'evento Xbox-Bethesda di giugno 2022.

Come scoperto da IdleSloth84, il team di sviluppo Oxide Games sta assumendo per un Platform Networking Engineer, che dovrebbe lavorare a "una nuova IP AAA con un editore first party". Inoltre, l'assunto dovrebbe avere esperienza con lo sviluppo di Xbox Live SDK/GDK.

Secondo Corden, si tratta di un gioco di strategia 4X in stile Civilization che dovrebbe essere pubblicato per PC e Xbox. Potrebbe arrivare anche per Xbox One, oltre che per Xbox Series X|S, ma il giornalista non ha informazioni definitive in merito. Inoltre, dovrebbe essere "un gioco alquanto grande". Lo sviluppo sarebbe in corso "da un po' di anni".

Per il momento questo è quanto sappiamo. L'evento di Xbox-Bethesda è fissato per il 12 giugno 2022, ovvero in quello che per tutti è "il periodo del'E3". Non ci resta altro da fare se non attendere e scoprire, tra circa un mese, se effettivamente Project Indus sarà svelato o se dovremo aspettare un evento successivo.

Inoltre, abbiamo anche scoperto che Xbox e Bethesda dovrebbero essere al lavoro su "molteplici" giochi Disney.