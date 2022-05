Google I/O 2022, un flipper gratuito giocabile da browser per festeggiare l'evento

Google ha lanciato un flipper digitale completamente gratuito e giocabile via browser per festeggiare l'inizio del Google I/O 2022, il suo evento annuale dedicato agli sviluppatori. Si chiama I/O Pinball ed è ovviamente a tema Google, realizzato inoltre con tecnologie proprietarie.

Il flipper gratuito del Google I/O 2022

Molti apprezzeranno la presenza dei molti riferimenti ai prodotti del colosso di Mountain View, come ad esempio le mascotte Dino (Chrome), Bugdroid (Android) e Dash (Flutter) selezionabili come avatar, oltre al la logo della compagnia in mezzo al tavolo e a tanti altri piccoli dettagli gradevoli da scoprire.

Da notare che il gioco è completamente in 2D, pur sembrando in 3D. È stato sviluppato usando Flutter, SDK open-source per applicazioni cross-platform e tiene i punteggi online grazie a Firebase.

Alcuni ci hanno visto una specie di remake di Space Cadet, flipper pre-installato sulle vecchie versioni di Windows, da NT fino a XP con cui condivide alcuni elementi strutturali (nemmeno troppi, in realtà).

Google I/O Pinball