Xbox e Bethesda sono al lavoro su "molteplici" giochi Disney, per un rumor

Secondo un nuovo rumor, Xbox e Bethesda dovrebbero essere al lavoro su "molteplici" giochi basati su licenze Disney. L'informazione arriva da Joey McDermott, commentatore eSportivo, il quale segnala come propria fonte "KourtsideKing" che in passato avrebbe svelato l'evento di benvenuto di Bethesda come parte di Xbox Game Studios, ma non pubblicamente.

McDermott afferma che non sa in che ordine saranno pubblicati, ma ci saranno molteplici progetti basati su licenze Disney in arrivo da Xbox-Bethesda. Purtroppo non abbiamo altre informazioni in merito.

Come sempre, ricordiamo di prendere il tutto con le pinze. Si tratta solo di un rumor e non vi sono conferme ufficiali di alcun tipo. Sappiamo già che MachineGames è al lavoro su un gioco dedicato ad Indiana Jones. Si tratta di un gioco con trama originale, creato con il supporto di Lucasfilm Games.

Secondo la voce, quindi, non si tratterebbe dell'unico franchise che diventerà un videogioco presso Xbox e Bethesda. Disney possiede un portfolio talmente grande che è impossibile prevedere di cosa si tratti: anche solo considerando Marvel, vi sono così tanti supereroi che potremmo passare le ore a tirare a indovinare. Non sappiamo inoltre se tali progetti sono destinati a essere pubblicati a breve termine o se ci vorrà ancora molto tempo.

Nel frattempo, ricordiamo che i giochi Marvel di Square Enix si sono "spostati" insieme ai team venduti a Embracer Group.