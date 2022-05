Metal Gear Solid: un remake è in sviluppo, secondo AccountNGT

Stando alle fonti di AccountNGT, leaker che in tempi recenti ha conquistato una certa fama per via delle sue soffiate su Star Wars Eclipse, è attualmente in lavorazione un remake di Metal Gear Solid, anche se il gola profonda è stato alquanto avaro di dettagli in merito.

Alla domanda di un utente se è in sviluppo un remake delle imprese di Solid Snake, Account NGT ha risposto con un sibillino "sì", senza tuttavia aggiungere altri dettagli, come ad esempio chi lo sta sviluppando e per quali piattaforme o se si tratta di un remake del primo Metal Gear Solid o del terzo capitolo, come suggerivano diverse voci di corridoio che circolavano lo scorso ottobre e che vedevano il team di Virtuos partecipare al progetto.

Metal Gear Solid, un'immagine tratta dal primo capitolo "Solid" della serie

Insomma per il momento non ci resta che rimanere in attesa di eventuali novità. AccountNGT negli ultimi mesi è diventato noto soprattutto dopo aver "azzeccato" diverse informazioni su Star Wars Eclipse prima dell'annuncio ufficiale, mentre in tempi più recenti ha previsto lo State of Play di Sony dedicato a Hogwarts Legacy e l'inclusione di vari giochi di Star Wars nel servizio GeForce Now di Nvidia. Detto questo parliamo pur sempre di informazioni non ufficiali e impossibili da verificare, dunque consigliamo di prendere il tutto con le pinze.

