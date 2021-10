Metal Gear Solid 3, Virtuos sta lavorando a un remake tripla A

Virtuos, lo studio di sviluppo di cui si vocifera essere al lavoro sul remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sta effettivamente lavorando al remake di un gioco tripla A, come suggerito dal profilo LinkedIN di un ex dipendente.

L'informazione è stata scoperta dall'utente Twitter @FaizShaikh7681 sul profilo del Lead Software Engineer Zhiyang Li, dove si parla di lavori sul "remake di un action adventure AAA non ancora annunciato." Naturalmente non ci sono dettagli sul progetto, ma si parla di supporto 4K per tutte le piattaforme e di progetto sviluppato dalle fondamenta, quindi da zero.

Naturalmente non prendetela come una conferma dell'indiscrezione relativa a Metal Gear Solid 3, ma sicuramente si tratta di un'informazione che rafforza in qualche modo la voce. Pochi giorni fa era infatti emerso che Konami volesse rivitalizzare alcuni dei suoi franchise più forti, in particolare quelli Silent Hill, Castlevania e Metal Gear. Di quest'ultimo ci sarebbe in lavorazione proprio il remake di Metal Gear Solid 3 presso Virtuos. Konami sta anche cercando di far rivivere i suoi brand minori con un concorso per sviluppatori indipendenti.