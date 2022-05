MSI prolunga le offerte Amazon sui notebook da gaming: ecco gli sconti

MSI, in occasione dell'Amazon Gaming Week, ha proposto molteplici sconti per vari dei propri prodotti. Le offerte sarebbero dovute terminare l'8 maggio 2022, ma la compagnia ha deciso di prolungare le offerte fino al 22 maggio 2022, rendendo disponibili nuovi sconti dedicati a vari laptop.

Gli sconti possono essere visionati in formato integrale a questo indirizzo.

I modelli che possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi ancora per qualche settimana sono numerosi e vanno dai modelli entry level, come, ad esempio, il compatto MSI GF63, in vendita a 899 euro, anziché 1099 euro, fino al Raider GE66, equipaggiato con grafica NVIDIA GeForce RTX3080 e CPU Alder Lake i7 che è in vendita a 3.199 euro anziché 3.499 euro.

MSI Raider GE66 Deluxe 12UHS-480IT

Per chi è alla ricerca di un laptop per giocare e con un display da 17,3" può optare per il GP76 Leopard e il Pulse GL 76, entrambi con GPU NVIDIA serie 3000 e rispettivamente in vendita a 1.999 euro e 1.699 euro, con sconti tra i 300 e i 500 euro.

Sempre dotati di GPU serie 3000 sono diversi modelli dell'esclusiva serie Katana GF66, con prezzi a partire da 999 euro (prezzo originale 1299), il sottile e leggero GS66 Stealth, in promozione a soli 1649 euro (750€ di sconto), e lo Stealth 15M, in vendita a 1699 euro, anziché 1899 euro.