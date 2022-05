Monster Hunter Rise: Sunbreak riceverà degli update gratis post-lancio, nuovi dettagli a giugno

Durante l'ultimo Digital Event dedicato a Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom ha svelato diverse novità sulla massiccia espansione. Tra le buone notizie c'è anche la conferma che, come il gioco base, anche l'espansione riceverà una serie di contenuti gratis dopo il lancio tramite diversi update.

Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per tutti i cacciatori, dato che significa che potenzialmente Sunbreak verrà supportato con nuovi mostri e sfide per molti mesi dopo il lancio. Monster Hunter World: Iceborne, prendendo come esempio l'espansione del precedente capitolo, ha ricevuto un supporto post-lancio di circa un anno davvero ricco, introducendo, tra le altre cose, varianti come il Rajang Furioso e il Brachydios Rabbiosos, l'assedio del Safi'jiiva e ben due black dragon, ovvero Alatreon e Fatalis.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Durante la diretta di oggi, inoltre, apprendiamo che ulteriori novità sul Monster Hunter Sunbreak e gli update post-lancio verranno svelate a giugno, dunque a ridosso della data di uscita. L'hunting game di Capcom potrebbe dunque ritagliarsi un posto da protagonista durante il Summer Game Fest o potenzialmente durante un nuovo Nintendo Direct.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile su Nintendo Switch e PC a partire dal 30 giugno. Al lancio sarà disponibile anche un Pro Controller a tema Malzeno. Inoltre, qui trovate tutti i dettagli sulle novità annunciate durante il Digital Event di Capcom di oggi.