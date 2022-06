WWDC 2022: cosa aspettarsi dalla presentazione di Apple del 6 giugno 2022, i rumor principali

La WWDC 2022 andrà in onda questa sera, 6 giugno 2022, e ci sarà spazio per tante novità per Apple. Cosa possiamo aspettarci? Partendo da iPhone, passando per i Mac e arrivando anche a smartwatch e tablet, ci sono molte cose che potrebbero essere annunciate. Ecco i principali rumor.

iOS e iPadOS 16 Come segnalato da Bloomberg, potrebbero esserci novità per iOS 16, che riceverebbe qualcosa di nuovo legato alle app. Non è chiaro se si parla di nuove app, o di un nuovo aspetto visivo per le app. Si parla poi anche di "nuovi modi per interagire con iOS". Per iPadOS 16, invece, si vocifera di miglioramenti al multitasking, così da rendere il tablet di Apple più comodo da usare come sostituto di un laptop. È anche possibile che Apple modifichi il sistema di notifiche, magari basato sulla Focus Mode di iOS 15. Si parla inoltre di una barra di status dinamica. Bisognerà poi capire quali device supporteranno iOS 16 andando avanti. Alcuni modelli di iPhone dovranno essere "lasciati indietro" a un certo punto.

WatchOS e MacOS WatchOS Non ci sono molti rumor per watchOS, ma Apple di norma propone novità per tali device ogni anno. Secondo 9to5Mac, potrebbe esserci una modalità a risparmio energetico migliore rispetto a quella attuale, che in pratica mostra solo l'orario. Per quanto riguarda macOS, i rumor sono pochi e discordanti. Ci sono alcune speculazioni riguardo al nome (Mammoth) e all'aggiunta di alcune feature della Focus Mode di iPhone. Per ora però è difficile capire cosa sia credibile e cosa no.

Mac e AR/VR Secondo Bloomberg, Apple introdurrà almeno due nuovi computer "intorno a metà anno". Tra gli annunci ritenuti più credibili per la WWDC 2022 vi è un Mac Pro. Si parla anche di MacBook Air e Mac Mini, con alcuni rumor che puntano verso il nuovo processore M2 Pro. Durante la conferenza si potrebbe parlare anche di quest'ultimo. Inoltre, si parla da tempo di device Apple per la realtà aumentata e realtà virtuale. In realtà, non crediamo che vi sarà spazio per questo tipo di prodotto. Un report afferma che Apple aveva intenzione di mostralo alla WWDC 2022 ma ci sono stati ritardi e non accadrà.