Forza Horizon 5 a 20 milioni di giocatori in meno di 7 mesi

Come riportato da VGC, Forza Horizon 5 ha superato in questi giorni il traguardo dei 20 milioni di giocatori registrati, in base a quanto riferito dalla leaderboard complessiva del gioco, che registra i punteggi di tutti coloro che ne prendono parte.

Il conteggio totale dei giocatori presenti nella classifica online, che riguarda le Gamertag registrate nel sistema, ammonta a oltre 20.012.400 giocatori, cosa che conferma come il racing game arcade da parte di Playground abbia superato il traguardo dei 20 milioni di giocatori registrati al suo interno, il tutto in meno di 7 mesi dal lancio.

C'è stato chiaramente un rallentamento nell'incremento della base di utenti, considerando che Forza Horizon 5 aveva già raggiunto i 18 milioni di giocatori lo scorso gennaio, tuttavia anche considerando il fatto di appartenere a un genere considerato ormai di nicchia, si tratta di un risultato veramente impressionante.

In effetti, il gioco aveva raggiunto il suo primo milione di giocatori addirittura prima della data di uscita ufficiale, a causa dell'accesso anticipato garantito dall'acquisto della Premium Edition, dunque era piuttosto palese la possibilità di raggiungere risultati superlativi in termini di popolarità.

È possibile che qualche sorpresa su Forza Horizon 5 possa arrivare dall'Xbox & Bethesda Showcase, considerando che un primo DLC è fortemente sospettato di essere presente all'interno dell'evento del 12 giugno, mentre Playground Games sta contemporaneamente lavorando anche a Fable.