PlayStation Store: al via le offerte dei Doppi Sconti e dei PlayStation Indies per PS5 e PS4

Il PlayStation Store ha dato via alle offerte dei Doppi Sconti e dei PlayStation Indies, con centinaia di giochi PS5 e PS4 in offerta, tra cui Battlefield 2042, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Doom Eternal e Resident Evil: Village, giusto per citarne alcuni.

I Doppi Sconti propongono una selezione di titoli in promozione, con gli abbonati a PlayStation Plus che hanno diritto a una percentuale di sconto raddoppiata rispetto al normale. Potrete raggiungere la pagina con tutte le offerte a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una selezione dei giochi scontati (i prezzi indicati sono per gli abbonati a PS Plus):

Battlefield 2042 per PS5 e PS4 a 39,99 euro - 50% di sconto

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition per PS4 a 33,99 euro - 66% di sconto

Star Wars: La Saga degli Skyarwalker Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 55,99 euro - 20% di sconto

Star Wars Jedi Fallen Order per PS5 e PS4 a 9,99 euro - 80% di sconto

Doom Eternal per PS5 e PS4 a 19,99 euro - 50% di sconto

Resident Evil Village Deluxe per PS5 e PS4 a 39,99 euro - 50% di sconto

Lost Judgment Ultimate Edition per PS5 e PS4 a 44,99 euro - 50% di sconto

Le promozioni dei PlayStation Indies, invece, includono titoli indipendenti e non scontati fino al 75%. Qui trovate tutte le offerte, mentre di seguito una selezione dei giochi PS5 e PS4 inclusi:

Ark: Survival Evolved per PS4 a 9,89 euro - 67% di sconto

Cuphead per PS4 a 13,99 euro - 67% di sconto

Jurassic World Evolution 2 per PS5 e PS4 a 32,99 euro - 45% di sconto

Chernobylite per PS5 a 23,99 euro - 20% di sconto

Psychonauts 2 per PS4 a 29,99 euro - 50% di sconto

Kingdom Come Deliverance Royal Edition per PS4 a 9,99 euro - 75% di sconto

Death's Door per PS5 e PS4 a 12,99 euro - 75% di sconto

Le maggior parte delle nuove offerte del PlayStation Store saranno valide fino al 23 giugno 2022, quindi se siete interessati approfittate finché siete in tempo.

Che ne pensate, c'è qualche offerta che vi stuzzica in particolare o che ritenete vantaggiosa? Fatecelo sapere nei commenti.