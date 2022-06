HoneySelect2Libido DX è il più venduto in Italia su Steam, è un gioco porno

In questo momento il gioco più venduto in Italia su Steam è HoneySelect2Libido DX di Illusion, sostanzialmente un gioco porno, come tutte le produzioni di questo sviluppatore, descritto appunto come un simulatore di sesso.

HoneySelect2Libido DX dopo l'hardware di Valve

Guardando la classifica è facile notare come HoneySelect2Libido DX sia subito sotto l'hardware proprietario di Valve, Steam Deck e il Kit VR di Valve Index. Si tratta di due prodotti molto costosi. Il primo gioco è invece proprio quello di Illusion, che si piazza sopra a F1 Manager 2022, F1 22 e FIFA 22. Difficile dire per quanto tempo HoneySelect2Libido DX possa reggere, ma il suo posizionamento, pur nel caso si riveli fugace, è nondimeno interessante.

La potenza dell'editor di HoneySelect2Libido DX

HoneySelect2Libido DX è praticamente un editor di personaggi che consente di simulare varie posizioni e tipi di rapporti sessuali. Interessante il fatto che costa ben 61,99€, segno che quando c'è la passione gli italiani non guardano troppo al prezzo. Interessante anche la mancanza dell'italiano tra le lingue supportate, ma immaginiamo che in questo caso la barriera linguistica non sia rilevante e nessuno chiederà una traduzione.