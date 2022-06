Fire Emblem Warriors: Three Hopes: nuovo trailer e lancio della demo ufficiale su Nintendo eShop

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, per mostrare di nuovo il gioco in azione, e contestualmente ha pubblicato anche la demo ufficiale sul Nintendo eShop, scaricabile liberamente e giocabile da tutti i possessori di Nintendo Switch.

La demo comprende i primi tre capitoli del gioco. Tutti i progressi fatti potranno essere trasferiti nella versione completa, quando disponibile.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video: Tre case. Tre destini. Un nuovo futuro per il Fódlan. Dai subito il via alla tua avventura con la demo gratuita di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, poi trasferisci i tuoi progressi nel gioco completo!

Il filmato mostra ancora una volta le meccaniche da musou di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, con diversi personaggi impegnati contro eserciti di nemici, che spazzano via con le loro tecniche speciali, davvero spettacolari e potenti. Si vedono anche dei momenti narrativi, tanto per ricordare che non si combatterà soltanto nel corso dell'avventura.

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di Fire Emblem Warriors: Three Hopes appena pubblicato.