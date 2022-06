Fire Emblem: Three Hopes, il provato prima della recensione

L'altra grande verità è che ormai di musou in questi giochi è rimasto relativamente poco e il nuovo Fire Emblem Warriors ce lo sta dimostrando già nelle prime ore di test. Potremmo parlare di action game con elementi GDR, tanto cominciano a essere distanti dalla formula iconica che li ha resi famosi, o famigerati se preferite, ma nel nostro provato di Fire Emblem Warriors: Three Hopes vogliamo raccontarvi le nostre prime impressioni e cercare di inquadrare il gioco per chi, magari, è tentato dal titolo e non sa che pesci prendere.

Una volta avremmo cominciato questo articolo con una battuta sagace sul fatto che tutti odiano i musou, che il genere fa venire l'orticaria ai più e si rivolge soltanto a una nicchia di giocatori, ma la verità è che il musou comincia a essere sempre più popolare da quando Nintendo in primis l'ha attivamente supportato con le sue serie di riferimento, in particolar modo The Legend of Zelda e Fire Emblem. È come se si fosse creata una grande spaccatura ideologica tra i musou vecchia scuola, quelli che s'ispirano soprattutto ai manga o alla mitologia cinese, e che generalmente sono meno curati, e i musou su licenza che, sotto una supervisione più attenta e severa, provano a offrire qualcosa di diverso o qualcosa di più.

Tre speranze

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, tra una missione e l'altra potete esplorare gli accampamenti

Partiamo dal presupposto che Fire Emblem Warriors: Three Hopes è una rivisitazione della storia raccontata nell'eccellente GDR strategico uscito tre anni fa per Switch. Fire Emblem: Three Houses si svolgeva nel Fódlan e ruotava intorno all'addestramento di tre casate, appunto, che a un certo punto si ritrovavano a combattere le une contro le altre in una guerra fratricida.

Complice un cast enorme e ben caratterizzato, Three Houses aveva conquistato i giocatori per le tematiche adulte e le diramazioni narrative che conducevano a sviluppi e finali diversi. Se avete amato quel tipo di esperienza, è probabile che vi piaccia anche la storia raccontata in Three Hopes, anche se noterete alcune importanti differenze fin dai primissimi minuti di gioco.

Il protagonista, infatti, non è più Byleth - che sembrerebbe essere un potente avversario - ma un personaggio inedito di nome Shez che possiamo sempre personalizzare in versione maschile o femminile e che a un certo punto si ritroverà a padroneggiare un potere misterioso. Incrociata la strada di Edelgard, Claude e Dimitri, Shez finisce a combattere con loro e i cadetti del monastero del Garreg Mach, un po' come succedeva a Byleth nel gioco originale. È a questo punto che dobbiamo fare la nostra prima scelta e decidere a quale casata unirci: le Aquile Nere, i Cervi Dorati e i Leoni Blu. Questa preferenza rindirizza già la prima parte della trama, cambiando i nostri compagni di battaglia e la narrativa nei primi capitoli, che ruota intorno alla casata selezionata.

Non vogliamo anticiparvi troppo, ma sappiate che la narrativa di Fire Emblem Warriors: Three Hopes segue solo vagamente il canovaccio originale, affrettando i tempi su certi snodi narrativi per poi intraprendere strade completamente inedite. Usando come trampolino di lancio l'immaginario del GDR targato Intelligent Systems, Omega Force racconta una storia nuova, ambientata in un universo alternativo, ma sfrutta gli stessi personaggi e contesti. Insomma, non è né un sequel né un prequel, ma qualcos'altro.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Hubert è uno dei personaggi giocabili

Il titolo Omega Force lavora meno su dialoghi e interazioni, che sono comunque possibili nelle fasi esplorative in cui possiamo girare per l'accampamento e parlare coi vari personaggi, magari scegliendo la risposta giusta che può valerci qualche punto di sostegno in più. Questa è solo una delle tante dinamiche di gioco che vanno a innestarsi nella struttura musou tradizionale: la base, ovviamente, è il Fire Emblem Warriors del 2017, che già tentava qualche contaminazione strategica, ma nel tempo lo sviluppatore nipponico ha sperimentato altri approcci, come abbiamo visto con l'ottimo Hyrule Warriors: L'era della calamità. Three Hopes, in questo senso, sembrerebbe essere più fedele alla natura del franchise di Intelligent Systems, ma le prime ore non sono esattamente rappresentative.