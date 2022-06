The Callisto Protocol sarà doppiato in italiano, come leggibile dalla pagina Steam

The Callisto Protocol sarà doppiato in italiano. La notizia si è appresa dopo l'apertura della pagina Steam del gioco, dove il doppiaggio nella nostra lingua viene esplicitamente indicato come presente nel riquadro dedicato alle lingue supportate:

La pagina conferma inoltre la data d'uscita: 2 dicembre 2022 e riporta alcune informazioni sul gioco nella descrizione ufficiale:

In questo gioco horror narrativo in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro, il giocatore veste i panni di Jacob Lee: uno sfortunato prigioniero rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove. Quando gli altri detenuti iniziano a trasformarsi in creature da incubo, la prigione piomba nel caos. Per sopravvivere, Jacob dovrà farsi strada con la forza verso la libertà e scoprire gli oscuri e inquietanti segreti sepolti sotto la superficie di Callisto. Usando una combinazione unica di combattimento in mischia e a distanza, Jacob dovrà adattare costantemente le sue tattiche per affrontare creature mostruose in continua evoluzione, e trovare quante più nuove armi, oggetti e abilità possibili per avere la meglio sulla crescente minaccia posta dagli orrori della luna morta di Giove.

SCIENZA HORROR

The Callisto Protocol è un survival horror di nuova generazione nato dalla mente di Glen Schofield. Grazie alla sua miscela perfetta di atmosfera, tensione e violenza, The Callisto Protocol farà vivere ai giocatori una storia intensa, carica di momenti di disperazione e di umanità, con la costante minaccia di orrori indicibili in agguato dietro ogni angolo.

SVELA I SEGRETI DELLA UNITED JUPITER COMPANY

The Callisto Protocol è ambientato nell'anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto, e mette il giocatore nei panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron. Quando una misteriosa epidemia semina il caos sul satellite, Jacob è costretto ad affrontare le sue peggiori paure per sconfiggere le mostruosità che gli danno la caccia e svelare gli oscuri misteri della potentissima United Jupiter Company.

COMBATTIMENTI VIOLENTI E STRATEGICI

The Callisto Protocol sfida i giocatori a cimentarsi in un sistema di combattimento che unisce mischia e lunga gittata, con armi uniche come il manipolatore di gravità usato dalle guardie carcerarie per controllare i prigionieri. Sarà inevitabile trovarsi faccia a faccia con i propri grotteschi avversari, mutilandone braccia e gambe e sfruttando ogni possibile strumento per riuscire a sopravvivere.

LA SOLITARIA LUNA MORTA DI GIOVE

Callisto, uno dei luoghi più isolati e ostili dell'universo, è il palcoscenico della disperata lotta per la sopravvivenza di Jacob. I giocatori non dovranno affrontare soltanto gli orrori di Black Iron, ma anche gli antichi segreti nascosti sotto e sopra la superficie della luna morta di Giove.

Per il resto vi ricordiamo che The Callisto Protocol è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.