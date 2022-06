Elden Ring ora è giocabile anche su Game Boy, nel demake di Shintendo

Elden Ring è ora giocabile anche su Game Boy, grazie a un'ottimo demake realizzato da Shintendo. Non stiamo parlando di un gioco realizzato con lo stile del Game Boy, ma proprio di un gioco che potete lanciare sulla console fisica, dopo averlo opportunamente copiato su di una cartuccia.

La copertina del demake

"Come sarebbe stato Elden Ring nel 1993?" questa è la domanda che si è posta Shintendo per realizzare la sua versione ridotta del gioco di ruolo d'azione di FromSoftware. Da notare che si tratta di un titolo completo, in cui potete visitare Precipice of Anticipation, Northern Limgrave e Stormveil Castle, potete combattere contro alcuni boss, attaccando, rotolando e saltando. Insomma, lo sviluppatore ci ha messo un bel po' di amore per fare il meglio che gli fosse possibile.

Chi non possedesse un Game Boy non tema, perché il demake di Elden Ring è giocabile anche via browser, direttamente nella sua pagina ufficiale su itch.io, nonché scaricabile e utilizzabile con un qualsiasi emulatore della console portatile di Nintendo.

Questo non è il primo demake che viene realizzato di un gioco di FromSoftware. Molto celebre quello di Bloodborne realizzato in stile PSX.