Bloodborne: la "remaster" per PSX è ora disponibile per il download

Bloodborne PSX è finalmente disponibile per il download. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un demake, o meglio di una remaster per la prima PlayStation (così l'hanno scherzosamente definita più volte gli sviluppatori), che riprende i contenuti del gioco originale di FromSoftware e li adatta alle caratteristiche della vetusta console.

In realtà stiamo parlando di un gioco nativo per PC, quindi non temete, perché non avrete bisogno di spolverare la vostra vecchia console o di un emulatore per giocarci.

Bloodborne PSX su itch.io Gli sviluppatori ci tengono a ribadire che Bloodborne PSX non ha niente a che vedere con Sony, SCEA e FromSoftware. Si tratta semplicemente di gioco realizzato dai fan e pensato per i fan. Per questo è stato rilasciato in forma completamente gratuita, nonostante la lavorazione abbia richiesto anni.

Bloodborne PSX: un'immagine di gioco

L'ambientazione è quella del Bloodborne originale, ossia la città di Yharnam, le cui strade sono state invase da mostri terribili. Il gameplay, nonostante riprenda quello del titolo di FromSoftware, ha delle differenze notevoli. Consideratelo un sentito tributo a quello che da molti è considerato uno dei giochi migliori della generazione PS4 / Xbox One.