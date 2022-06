Soul Hacker 2: nuovo gameplay trailer, Collector's Edition occidentale e versioni digitali

Atlus ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Souls Hackers 2 che potrete visualizzare nel player qui sopra e ha condiviso nuovi dettagli sulle versioni digitali, i DLC e la Collector's Edition per il mercato occidentale.

La Collector's Edition per il mercato occidentale di Soul Hackers 2 sarà acquistabile tramite il portale Shop Atlus a questo indirizzo al prezzo di 199,99 dollari. I preoder apriranno alle 19:00 di venerdì 10 giugno. Di seguito i contenuti di questa ricca edizione:

Statuina di Ai-Ho alta circa 7,5cm

SteelBook

Peluche di Mimi

Collezione di spillette

Soundtrack su chiavetta USB

Portachiavi di Shark

Box da collezione

Art cad dei personaggi

Gioco completo per la versione scelta

Soul Hackers 2, la Collector's Edition

I preorder delle versioni digitali di Soul Hackers 2 inizieranno domani, 9 giugno, in Giappone (nessuna data precisa per l'occidente). Coloro che preordineranno il gioco tramite store digitali riceveranno il set con i costumi e i backgroud a tema Persona 5 come bonus.

Oltre alla versione digitale standard, Atlus pubblicherà la Soul Hackers 2 25th Anniversary Edition, che include l'album e il libro digitale del venticinquesimo anniversario della serie Soul Hackers e l'outfit "Mary-style maid" e AI Ho-kun DLC .

I pre-order su Steam inizieranno il 10 giugno e sarà disponibile anche la versione Digital Deluxe, che include i DLC "All-in-One Additional Money, Incense, and EXP Set" e "Additional Scenario: Lost Numbers", e la Digital Premium Eiditon che include gli stessi contenuti più i DLC "All-in-One Additional Costumes and Background Music Set," "All-in-One Additional Demons Set," e l'outfit "Mary-style maid outfit" e AI Ho-kun.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.