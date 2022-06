Deliver Us Mars: data d'uscita ufficiale in un trailer di gameplay

L'editore Frontier Foundry e lo sviluppatore KeokeN Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer di Deliver Us Mars, in cui ne viene mostrato di nuovo il gameplay e ne viene svelata la data d'uscita ufficiale: 27 settembre 2022. Inoltre è stato svelato il prezzo del gioco: 29,99€.

Insomma, sarà decisamente accessibile. Su PC sarà acquistabile anche un'edizione deluxe, solo digitale, che per 34,99€ offrirà anche la colonna sonora. Inoltre, attualmente è possibile prenotare Deliver Us Mars con il 10% di sconto, per pagarlo anche qualcosa di meno.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Seguito del premiato Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars è un'avventura fantascientifica suggestiva che offre un'esperienza coinvolgente nello spazio. Esplora nuove frontiere in una rischiosa missione piena di suspense volta a recuperare le navi colonia ARCA rubate dal misterioso Outward.

UNA NUOVA ARDITA MISSIONE

Dieci anni dopo la missione di Fortuna, l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Dopo una misteriosa richiesta di soccorso da Marte, l'astronauta più giovane della Terra Kathy Johannson si unisce alla Zephyr e al suo equipaggio per un'ultima missione: recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward e, con loro, assicurare la sopravvivenza della razza umana.

UN GAMEPLAY SPAZIALE

Sali sulla Zephyr mentre viaggi dalla Terra verso la superficie di Marte. Attraversa e resisti al suo ambiente arido e spietato mentre cerchi di scoprire i segreti lasciati dall'Outward. Usa cervello e muscoli per superare ostacoli fisici e mentali, trovare le ARCHE e svelare la ragione di chi ha inviato la richiesta di soccorso che ti ha portato lì.

ESPERIENZA CURATA NEI MINIMI DETTAGLI

Goditi un'esperienza narrativa curata e avvincente, con meccaniche di gioco assolutamente coinvolgenti. Ogni momento è rifinito nei minimi dettagli per creare una storia piena di suspense ed emozioni, grazie alle musiche del compositore premiato Sander Van Zanten, motion capture di altissimo livello, grafica mozzafiato e ombre e riflessi in tempo reale con il ray tracing realizzate da Unreal Engine.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Deliver Us Mars è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.