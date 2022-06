Call of Duty: Modern Warfare 2, il revael trailer è trapelato in rete, beta prima su PS5 e PS4

A poche ore dalla presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2, fissata per le 19:00 di oggi, è trapelato in rete il reveal trailer del nuovo sparatutto di Infinity Ward, che tra l'altro conferma l'arrivo di una open beta, che sarà possibile giocare in anticipo su PS5 e PS4 rispetto alle altre piattaforme.

Il filmato è stato pubblicato da Jamie Evans e purtroppo non è proprio di altissima qualità, dato che è stato registrato off-screen dallo schermo di uno smartphone e ha subito la classica compressione di Twitter. Nel video, che dura meno di una trentina di secondi, vediamo un mix di sequenze con la Task Force 141 in azione in varie missioni e campi di battaglia.

Alla fine del trailer, viene comunicato che chiunque preordinerà il gioco potrà accedere in anticipo alla open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 e che questa, come accennato in apertura, arriverà prima su PS5 e PS4, confermando tra l'altro i leak sulle edizioni digitali di alcune settimane fa.

Detto questo, stando a un rumor di alcuni giorni fa il reveal trailer di Call of Duty: Moder Warfare 2 sarebbe dovuto durare 1 minuto e 49 secondi, quindi forse quello leakato in queste ore è solo una versione più corta da utilizzare come spot pubblicitario su YouTube e altri social.

Per scoprirlo non ci resta che attendere le 19:00 di oggi, mercoledì 8 giugno, orario in cui si svolgerà la presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 2.