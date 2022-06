The Last of Us Remake o God of War Ragnarok: quale scegliereste per chiudere il 2022 di Sony?

È stato un valido inizio anno per PlayStation, che ha pubblicato due pesi massimi come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7. La fine del 2022, però, potrebbe non essere da meno in quanto, oltre all'atteso God of War Ragnarok, secondo i rumor più recenti potrebbe esserci spazio anche per The Last of Us Remake.

Parliamo ovviamente solo di rumor e speculazioni, ma per il momento possiamo basarci solo su quelli. Attualmente, l'idea è che Sony abbia programmato l'uscita di The Last of Us Remake per il 2 settembre 2022 e, di conseguenza, abbia spostato la data di God of War Ragnarok.

Il tutto è nato dal fatto che il PSN ha cambiato la data placeholder di God of War Ragnarok, come segnalato dal profilo Twitter PlayStation Game Size che si occupa di scandagliare i server PlayStation alla ricerca di informazioni caricate da Sony ma non rese pubblicamente visibili. In precedenza il sistema mostrava il 30 settembre 2022 come data di uscita, mentre ora si è spostato al 31 dicembre 2022. Entrambe sono date che rappresentano il trimestre fiscale di riferimento, ovvero il terzo e il quarto.

In breve, God of War Ragnarok dovrebbe uscire tra ottobre e dicembre, mentre The Last of Us Remake dovrebbe uscire a inizio settembre 2022. Ripetiamo per eccesso di zelo che si tratta solo di rumor, non informazioni ufficiali.

God of War Ragnarok

Ammettiamo infatti che siano in qualche modo scorretti e che uno dei due giochi non dovesse in realtà farcela per la fine del 2022. Quale sarebbe la vostra scelta?

Come abbiamo visto in questi mesi, nessuna data di uscita è da considerarsi definitiva: anche se Santa Monica Studio ha più volte ripetuto che non ci saranno nuovi rimandi, potrebbero arrivare al punto di non poter mantenere la parola data. È successo con Starfield, Redfall, il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild e, guardando in casa Sony, con molti giochi di Naughty Dog e lo stesso God of War Ragnarok (inizialmente fissato nel 2021, poco conta che nessuno ci avesse mai creduto).

Per questo vi chiediamo, se poteste magicamente mettere al sicuro uno tra The Last of Us Remake e God of War Ragnarok, quale credete sia il miglior modo per chiudere il 2022 in casa Sony? E perché?

