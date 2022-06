Capcom Showcase 2022: tutti i giochi e gli annunci dell'evento del 13 giugno

Il Capcom Showcase 2022 si è appena concluso e ha portato con sé diversi annunci e giochi, molti dei quali già noti ma altri nuovi, completando una panoramica molto ricca per quanto riguarda i prossimi mesi della casa di Osaka, in particolare su Monster Hunter e Resident Evil, ma non solo: facciamo dunque il riepilogo di tutte le novità emerse.

La presentazione in livestream si è svolta a partire dalla mezzanotte tra il 13 e il 14 giugno, durante circa 35 minuti e ben concentrata, con tante informazioni fornite e qualche trailer. In apertura abbiamo assistito a una lunga presentazione dedicata a Monster Hunter Rise: Sunbreak, in particolare con un trailer che ha svelato il ritorno del Gore Magala e dell'Espinas, oltre a una demo in arrivo per PC e Nintendo Switch sulla nuova maxi-espansione. Inoltre, Capcom ha annunciato anche vari aggiornamenti gratis in arrivo dopo il lancio.

Il discorso si è poi spostato su Exoprimal, il particolare sparatutto con dinosauri che si è mostrato in un nuovo trailer, con Capcom che per l'occasione ha anche annunciato un nuovo network test in arrivo nel prossimo periodo, che consentirà di provare il gioco prima del lancio in modo da testarne il multiplayer online.

Dopo aver parlato nuovamente di Street Fighter 6 con il medesimo trailer mostrato allo State of Play di Sony e di Capcom Arcade Stadium 2, c'è stato anche un breve spazio per Dragon's Dogma, ma solo per annunciare un evento per il decimo anniversario, in attesa di scoprire di cosa si tratti. La presentazione si è poi indirizzata sulla serie Resident Evil, grande protagonista di questo evento.

Per quanto riguarda Resident Evil Village, è stato annunciato il DLC Shadows of Rose con trailer e data di uscita, un'interessante aggiunta alla storia che racconta gli eventi successivi alla conclusione, con una nuova inquadratura in terza persona.

Sempre collegati all'ottavo capitolo, sono stati annunciati Third Person Mode e novità per Mercenari, oltre alla data d'uscita per il gioco multiplayer Resident Evil Re:Verse.

C'è stato poi spazio per Resident Evil 4 remake, con il trailer di presentazione già mostrato allo State of Play. Tuttavia, dopo questo sono stati mostrati anche alcuni brevi frammenti di gameplay inedito in video, che hanno consentito di vedere il gioco in azione. Al termine della presentazione, è stato inoltre annunciato che l'aggiornamento gratis per PS, Xbox Series X|S e PC con grafica next gen è finalmente disponibile da ora.