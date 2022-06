Resident Evil Village, annunciato il Third Person Mode e novità per Mercenari

Resident Evil Village vedrà l'arrivo il 28 ottobre del Third Person Mode e di alcune novità per quanto concerne la modalità Mercenari: lo ha annunciato Capcom nel corso dello showcase che si è concluso qualche minuto fa.

In concomitanza con il DLC Shadows of Rose, i possessori del gioco potranno dunque affrontare nuovamente l'avventura di Ethan Winters con una visuale in terza persona: un cambiamento importante ai fini del gameplay.

Quanto alla modalità Mercenari, il pacchetto Additional Orders introdurrà tre nuovi personaggi giocabili, ovverosia Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu, dotati ognuno di caratteristiche peculiari.

Come si può vedere nel trailer qui sopra, sempre il 28 ottobre sarà disponibile la Gold Edition di Resident Evil Village, che includerà nativamente tutti e tre questi contenuti scaricabili.