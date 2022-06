Resident Evil Village, DLC Shadows of Rose annunciato con trailer e data di uscita

Shadows of Rose è l'atteso DLC di Resident Evil, annunciato con un trailer e la data di uscita durante il Capcom Showcase: il pacchetto sarà disponibile a partire dal 28 ottobre.

Il video è purtroppo un enorme spoiler rispetto alla trama di cui vi abbiamo raccontato nella recensione di Resident Evil Village, dunque magari non continuate a leggere nel caso non abbiate ancora completato l'ultimo episodio della serie survival horror.

Protagonista di Shadows of Rose è appunto Rose, la figlia di Ethan Winters, e gli eventi dell'avventura si svolgono sedici anni dopo quelli di Village, anticipati dalla sequenza finale del gioco.

In possesso di capacità particolari, Rose si troverà a indagare sulla propria natura e su alcuni luoghi che in qualche modo la attraggono, finendo per confrontarsi anche lei con l'orrore che aveva coinvolto il padre.