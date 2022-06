Resident Evil Re:Verse, finalmente una data d'uscita per il gioco multiplayer

Resident Evil Re:Verse ha finalmente una data d'uscita, che giunge a notevole distanza dall'annuncio del gioco che fornisce un complemento multiplayer a Resident Evil Village ma che è stato poi rimandato rispetto all'uscita di quest'ultimo.

Resident Evil Re:Verse sarà dunque disponibile dal 28 ottobre 2022, ovvero in contemporanea con il lancio della Winters' Expansion di Resident Evil Village, la maxi-espansione contenente nuovi elementi per il gioco principale.

Dopo la classificazione emersa il mese scorso, arriva dunque alla fine la data di uscita per questa componente multiplayer piuttosto attesa.

Dopo le sessioni di open beta andate in scena l'anno scorso, che hanno anche concesso la possibilità di scrivere un Provato su questa modalità, Capcom è poi entrata in una fase piuttosto critica dello sviluppo che ha portato a diversi posticipi, fino ad arrivare addirittura a ottobre 2022 per il lancio di questa modalità di gioco.

Il sistema multiplayer elaborato per Resident Evil Re:Verse non aveva troppo convinto con i primi esperimenti al pubblico, ma nel frattempo Capcom deve aver lavorato intensamente per riuscire a rimettere il tutto a posto, in attesa di vedere i risultati definitivi di questa nuova elaborazione in forma multigiocatore della celebre serie horror. L'uscita sarà dunque contemporanea a quella di Shadows of Rose, il nuovo DLC annunciato questa sera.