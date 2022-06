Exoprimal: trailer per lo sparatutto con dinosauri di Capcom, network test in arrivo

Exoprimal è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay durante l'evento Capcom Showcase, che ha illustrato qualcosa di più preciso sull'azione di gioco, andando nel dettaglio a esaminare diverse caratteristiche del gameplay di questo particolare titolo.

Il video mostra varie sezioni di gameplay e qualche fase d'intermezzo, fornendo una buona introduzione sia per quanto riguarda le caratteristiche dell'ambientazione sia per il gameplay e le modalità di gioco. Exoprimal è atteso per il 2023 su PC e console, presentandosi come uno sparatutto in terza persona con elementi multiplayer cooperativi.

La squadra di combattenti deve seguire le direttive di un'avanzata intelligenza artificiale chiamata Leviathan, in grado di fornire indicazioni e supporto ai combattenti, oltre a gestire le diverse abilità di ognuno di questi, in modo che possano agire in maniera coordinata contro l'invasione di dinosauri.

Ambientato nel 2043, il gioco vede il mondo in balia di invasioni di dinosauri che letteralmente piovono dal cielo, a causa di bizzarri portali dimensionali. Per combatterli, l'umanità ha sviluppato delle armature potenziate chiamate Exosuit, suddivise in varie specializzazioni come Assault, Tank e Support. Componendo squadre da 5 giocatori, nelle partite ci si trova a dover fronteggiare l'invasione di dinosauri e al contempo competere anche con le squadre avversarie.