Wo Long: Fallen Dynasty uscirà anche su PS5 e PS4, prime immagini

Wo Long: Fallen Dynasty uscirà anche su PS5 e PS4: lo hanno confermato ufficialmente Koei Tecmo e Team Ninja, pubblicando contestualmente le prime immagini del gioco. Eccole:

Annunciato con un trailer all'Xbox & Bethesda Games Showcase, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass e per questo molti pensavano si trattasse di un'esclusiva per la piattaforma Microsoft, ma a quanto pare le cose non stanno così.

Il gioco ha alle spalle autori di grande spessore, su tutti Masaaki Yamagiwa, producer di Bloodborne, e Fumihiko Yasuda, producer di Nioh. Parliamo insomma di un progetto con basi molto solide.

Ambientato in una versione dark fantasy della Cina imperiale, in cui potenti demoni insidiano i Tre Regni, Wo Long: Fallen Dynasty ci vedrà combattere contro creature infernali e soldati nemici usando la spada secondo la tradizione delle arti marziali.

L'uscita del titolo è prevista per il primo trimestre del 2023, come detto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.