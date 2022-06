Monster Hunter Rise: Sunbreak, aggiornamenti gratis in arrivo dopo il lancio

Capcom ha annunciato un fitto programma di aggiunte per Monster Hunter Rise: Sunbreak, che comprende anche aggiornamenti gratis previsti arrivare dopo il lancio del gioco, a partire già da questa estate, in base a quanto riferito durante il Capcom Showcase.

"Abbiamo in programma diversi aggiornamenti post-lancio per Monster Hunter Rise: Sunbreak", ha riferito Capcom, a partire dall'estate 2022, quando verrà aggiunto all'elenco delle creature presenti nel gioco anche il Nargacuga iridescente, oltre al luogo Arena desolata e altre specie rare e varianti di mostri.

Sono previsti inoltre altri aggiornamenti futuri: il secondo è in programma per l'autunno 2022, mentre il terzo per l'inverno 2022.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, la roadmap degli aggiornamenti gratuiti

Ma le novità non si fermano qui e potrebbero continuare anche nel 2023. In sostanza, le aggiunte prevedono comunque l'arrivo di mostri di specie rare e varie sottospecie aggiuntive, oltre ad alcuni particolari mostri potenziati a variare un po' l'azione standard.

Per quanto riguarda i contenuti precisi, però, non resta che attendere ulteriori delucidazioni da parte di Capcom, che indicherà più nel dettaglio le novità solo nel prossimo periodo. Intanto, c'è l'infografica riportata qui sopra che fornisce alcune vaghe informazioni.