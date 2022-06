Dying Light 2: la patch 1.4 porta un nuovo capitolo gratis e modalità Foto

Dying Light 2 si espande con l'arrivo della patch 1.4 e comprende l'arrivo di un nuovo capitolo gratis, intitolato "In the Footsteps of a Nightrunner", oltre alla modalità fotografica e vari altri miglioramenti applicati al gioco base.

Dando seguito agli annunci fatti per quanto riguarda il supporto post-lancio, Techland ha dunque deciso di espandere il mondo di Dying Light 2 Stay Human. Insieme alla patch 1.4 arriverà il primo Capitolo gratuito, che introdurrà la tanto attesa Modalità Foto e nuovi contenuti, eventi e sistemi interni al gioco.

Il primo Capitolo, inoltre, è solo l'inizio del piano di 5 anni di supporto previsto dal team, con altri sviluppo in futuro, altre modifiche e miglioramenti a Villedor.

Il nuovo capitolo, intitolato In the Footsteps of a Nightrunner, introduce un nuovo frammento di storia completamente gratuito: "Il tuo obiettivo è quello di unire le forze con Harper, un Nightrunner di vecchia data, per combattere contro gli Infetti Speciali che stanno mettendo in pericolo gli abitanti di The City. In cambio potrai accedere a potenti attrezzature mai viste prima."

Inoltre, questi sono i nuovi contenuti previsti arrivare con l'update 1.4 di Dying Light 2: Stay Human: