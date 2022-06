Resident Evil 4: brevi frammenti di gameplay inedito in video dal Capcom Showcase

Non poteva ovviamente mancare Resident Evil 4 tra i titoli presentati al Capcom Showcase 2022, solo che il trailer principale era praticamente lo stesso mostrato in occasione dello State of Play, dunque gli unici elementi inediti sono alcuni secondi di gameplay visibili al termine del video riportato qui sopra.

Dopo il trailer di presentazione vero e proprio con data di uscita, mostrato in occasione dello State of Play, vediamo dunque un ulteriore approfondimento da parte di Capcom, accompagnato da alcune scene di gameplay. Si tratta di qualche secondo, che potete vedere nel video qui sopra a partire dal minuto 3:41, con Leon S. Kennedy che si aggira nella foresta, presumibilmente prima di entrare nel vivo dell'azione.

Non è molto ma consente di avere un'idea di come apparirà il gioco nel gameplay vero e proprio, ovvero un rifacimento totale dell'originale ma comunque legato a questo per atmosfere e impostazione generale, considerando che anche il Resident Evil 4 originale introduce l'inquadratura in terza persona.

Da quanto possiamo vedere, non risulta visibile il tipico mirino laser che era un elemento costante e fondamentale dell'originale, perché consentiva di prendere meglio la mira data l'inquadratura adottata che rendeva ostica la precisione nel tiro, ma probabilmente si tratta di un particolare che verrà aggiustato in seguito.

Per il resto, sappiamo che Resident Evil 4 remake arriverà il 24 marzo 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nel frattempo vi rimandiamo al riepilogo su tutti gli annunci e i giochi del Capcom Showcase 2022.