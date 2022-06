Dragon's Dogma, un evento per il decimo anniversario: data e orario

Dragon's Dogma sarà protagonista di uno speciale evento per celebrare il decimo anniversario della serie e chissà, magari per annunciare quello che sarà il futuro del franchise. Potremo seguire la presentazione nella notte fra il 16 e il 17 giugno, alle 00.00.

L'apertura del sito per il 10° anniversario di Dragon's Dogma, avvenuta alcuni giorni fa, ha inevitabilmente riacceso le speranze in una possibile conferma di un nuovo capitolo: vedremo se sarà questo che ha in mente Capcom.

"Dragon's Dogma, uscito per la prima volta nel 2012, festeggia il suo 10° anniversario!", si legge sul sito. "Grazie, Arisen, per aver impugnato le armi e aver affrontato sfide impossibili."

"Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto negli anni e speriamo tu voglia unirti a noi in questa celebrazione epocale di Dragon's Dogma!"