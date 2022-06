Resident Evil 2 per PC: Capcom aggiorna i requisiti di sistema in vista dell'Upgrade grafico

Con un post ufficiale su Steam, Capcom ha avvisato che i requisiti di sistema minimi della versione PC di Resident Evil 2 verranno aggiornati in vista dell'upgrade grafico, che sarà disponibile "presto", segno che la pubblicazione ormai è davvero imminente.

Come sappiamo l'upgrade è in programma anche per i Resident Evil 3 e 7 e verrà pubblicato anche per PS5 e Xbox Series X|S. Per la precisione queste sono le modifiche apportate per i requisiti di Resident Evil 2 su Steam:

OS

Prima: Windows 7, 8.1, 10 (64bit)

Dopo: Windows 10 (64bit)

DirectX

Prima: Versione 11

Dopo: Versione 12

Schede video

Prima: Nvidia GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x

Dopo: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 460

Resident Evil 2

Per il momento Capcom non ha annunciato quali cambiamenti verranno apportati alle versioni PC di Resident Evil 2, 3 e 7 una volta che sarà disponibile l'upgrade. In compenso sappiamo che su PS5 e Xbox Series X|S i tre giochi riceveranno il ray tracing, framerate maggiore e audio 3D, inoltre verrà sfruttato il feedback aptico e i grilletti adattivi del Dualsense.

Al momento gli upgrade di Resident Evil 2, 3 e 7 non hanno ancora una data di uscita ufficiale, ma a questo punto è lecito supporre che il lancio sia davvero imminente e non ci stupiremmo se avvenisse in occasione del Capcom Showcase 2022, che andrà in onda alla mezzanotte tra il 13 e il 14 giugno.