Summer Game Fest 2022, feste esclusive e patate in fumo nel VLOG Ep. 2

Secondo giorno di Summer Game Fest per i nostri Vincenzo Lettera e Francesco Serino, che dopo la conferenza di Geoff Keighley cominciano ad assaporare l'aria, e il cibo, di Los Angeles. Dal party di Niantic ci raccontano quindi i primi giochi testati all'E3 che non è E3, anticipandoci cosa gli è piaciuto e cosa pensano che avrà bisogno ancora di molto lavoro per raggiungere un livello accettabile.

Nel mezzo l'apparizione di uno sponsor involontario e patate che vanno in fumo senza in vero perché. Trovate il video in testa, mentre per il primo episodio vi basta cliccare qui e cominciare a seguire il nostro canale YouTube.