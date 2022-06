Banjo-Kazooie: Microsoft forse annuncerà un nuovo gioco all'Xbox Showcase, dice uno sviluppatore

Mancano ormai meno di 24 ore all'Xbox & Bethesda Showcase 2022 e come era lecito aspettarsi le voci di corridoio si stanno facendo sempre più numerose e insistenti. L'ultima soffiata arriva da ModernVintageGamer, content creator e sviluppatore di NightDive Studios, che durante l'ultimo podcast dell'insider Nate the Hate ha affermato che domani Microsoft forse annuncerà un nuovo gioco della serie Banjo Kazooie.

"Banjo sarà a questo show e verrà annunciato", afferma ModernVintageGamer. "Ho parlato con tante persone, e non sono un insider, sono uno sviluppatore, ma qualche volta sento delle cose ed ero alla GDC di quest'anno e lì ho sentito alcune persone parlare di Banjo".

"Ho sentito che Banjo è in arrivo da mesi ormai, da persone diverse. Sta succedendo qualcosa con Banjo, quello che non posso dirti è di cosa si tratta", ha ammesso Modern Vintage Gamer, affermando di non essere sicuro se si tratti di un nuovo titolo o di una raccolta di vecchi giochi.

"Sono piuttosto sicuro che ci sarà un annuncio di Banjo a questo showcase, perché amico, continuo a sentire parlare di Banjo", ha ribadito lo sviluppatore, aggiungendo in seguito di come tra i giochi first-party di Microsoft manchino titoli per le famiglie, un vuoto che Banjo-Kazooie potrebbe colmare perfettamente.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze le indiscrezioni riportate qui sopra, in quanto non confermate in via ufficiale. In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo: l'appuntamento con l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 è fissato alle 19:00 di domani, domenica 12 giugno.