Once Human annunciato con un gameplay trailer, è il nuovo survival shooter di NetEase Games

NetEase Games ha svelato oggi Once Human, un nuovo sparatutto in terza persona di stampo survival per PC. L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer, che potrete visualizzare qui sopra.

Once Human è stato presentato durante il corso di una diretta in collaborazione con IGN. Si tratta di un survival ambientato in un mondo dove l'umanità è stata decimata dai Great Ones, delle creature raccapriccianti arrivate da un'altra dimensione.

Il giocatore avrà il compito di raccogliere risorse nel mondo di gioco per creare dei rifugi, potenziare il proprio armamentario e infine affrontare questi tenibili nemici. Come possiamo notare dal primo filmato, il gioco include meccaniche da sparatutto in terza persona, con varie bocche da fuoco utilizzabili, e prevede l'utilizzo anche di vari poteri speciali.

Once Human inoltre avrà il multiplayer cooperativo, anche se viene promesso che tutte le sfide potranno essere affrontate in single player con la giusta preparazione, nonché due modalità PvP, una libera e contestuale all'esplorazione del mondo di gioco e l'altra che prevede gruppi di attaccanti e difensori contendersi degli avamposti e le risorse al loro interno.

"L'apertura di una misteriosa porta d'argento ha scatenato una catastrofe su questo mondo che ha cambiato per sempre il corso della storia umana. Nei 30 anni successivi, gli ultimi resti dell'umanità hanno lottato per la sopravvivenza. Fino al tuo arrivo. A poco a poco raccoglierai risorse nella tua lotta per sopravvivere e guarire la terra dai terrori ultraterreni", recita la descrizione ufficiale.