Outpost annunciato per PC con un trailer al Future Games Show 2022

Outpost è stato annunciato per PC con un trailer al Future Games Show 2022: si tratta di un interessante incrocio fra sparatutto in prima persona e strategia.

Caratterizzato da un gameplay arricchito con meccaniche survival, fasi esplorative, elementi di world building e un comparto multiplayer votato alla cooperazione, il gioco ci metterà al comando di una squadra di soldati incaricati di arginare l'avanzata delle forze nemiche.

Armati con gli Eclipse Rifle, dovremo aprire il fuoco contro orde di creature ostili per evitare che superino le linee di difesa, per poi raccogliere risorse fra un combattimento e l'altro e utilizzarle per potenziare le strutture e l'equipaggiamento.

Già presente su Steam con una pagina prodotto e la possibilità di inserire il gioco nella lista dei desideri, Outpost non ha al momento una data di uscita ufficiale: ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.