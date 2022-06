God of War su PC, meglio FSR 2.0 o DLSS? Ecco la video analisi di Digital Foundry

God of War per PC ha ricevuto il supporto alla tecnologia FSR 2.0 e Digital Foundry ha realizzato una nuova video analisi per confrontare l'upscaling "intelligente" di AMD con l'ormai consolidato DLSS di NVIDIA. Quale funziona meglio?

Introdotta con la patch 1.0.12 di God of War, la AMD FidelityFX Super Resolution, per gli amici FSR, migliora in maniera sostanziale le prestazioni andando ad aumentare l'output, e a quanto pare i risultati sono ottimi.

Tuttavia, ha concluso Alex Battaglia in questa analisi, per gli utenti che possiedono una scheda NVIDIA l'uso del DLSS è ancora raccomandato: si tratta di una tecnica per il momento leggermente più veloce dell'FSR ma soprattutto soggetta a minori problemi legati alla ricostruzione dell'immagine.

Per tutti gli altri dettagli sulla versione PC dello strepitoso action adventure di Santa Monica Studio, naturalmente, andate a dare un'occhiata alla nostra recensione di God of War.