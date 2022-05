God of War per PC: la patch 1.0.12 introduce AMD FidelityFX Super Resolution 2.0

Sony Santa Monica ha pubblicato un nuovo aggiornamento per God of War su PC con la patch 1.0.12, incentrata su vari elementi tecnici e soprattutto sull'introduzione del supporto per AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.

La tecnologia in questione rappresenta, in un certo senso, la risposta di AMD al DLSS di Nvidia, essendo un sistema di upscaling della risoluzione effettuato attraverso intelligenza artificiale, migliorando peraltro anche le performance grazie a una quantità minore di risorse richieste per gestire i dettagli grafici, partendo da una risoluzione nativa più bassa.

A differenza della prima versione, AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 adotta un sistema di upscale temporale invece che spaziale, garantendo una resa migliore: la tecnologia in questione confronta più fotogrammi e gestisce un singolo fotogramma in base ai risultati ottenuti, in modo da avere un incremento della risoluzione più vicino alla risoluzione nativa, limitando la perdita di dettagli o artefatti.

Come principio, è qualcosa di più simile al DLSS di Nvidia rispetto alla prima versione, ma anche in questo caso non è necessario avere hardware dedicato per utilizzare la tecnologia in questione: al contrario della soluzione di Nvidia, che richiede l'uso dei tensor core delle schede RTX, AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 può funzionare con una quantità più ampia di configurazioni hardware.

In attesa di vedere quali siano i risultati effettivi su God of War, segnaliamo che la patch 1.0.12, oltre a introdurre il supporto per la tecnologia AMD in questione, migliora il funzionamento dell'opzione di accessibilità per bloccare la mira, in base a quanto riferito nelle note. In precedenza, il gioco si era aggiornato con la patch 1.09 a marzo.