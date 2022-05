JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, un nuovo trailer su Jonathan Joestar

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, in questo caso incentrato su Jonathan Joestar, che prosegue dunque nella panoramica sul roster di combattenti presenti all'interno del nuovo picchiaduro dedicato alla celebre serie di Hirohiko Araki.

Qui si torna alle origini di Jojo, visto che Jonathan Joestar è di fatto il primo protagonista della lunga serie, personaggio principale del primo arco narrativo in assoluto, Phantom Blood. Combattente opposto alla sua nemesi malvagia, ovvero Dio Brando, Jonathan compare nell'Inghilterra del XIX secolo all'inizio della serie, figlio del lord George Joestar.

In JoJo's Bizarre Adventure si porta dietro il suo caratteristico stile di combattimento, basato sulle onde concentriche apprese da Will Antonio Zeppelin, che lo rende anche molto peculiare rispetto al resto del roster di combattenti, più basati sull'uso degli stand. Anche per questo motivo, Jonathan appare come un personaggio dallo stile più tradizionale nel picchiaduro in questione, come dimostra anche il video.

Il combattente è in grado di eseguire veloci combo che portano a segno una notevole quantità di colpi in rapida successione, sfruttando le varie proprietà delle onde concentriche e della Via dell'Eremita.

In precedenza avevamo visto il trailer di Jotaro Kujo e quello generale con data di uscita, edizioni speciali e demo per questo interessante titolo di Bandai Namco.