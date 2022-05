JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R: trailer presenta Jotaro Kujo

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R dedicato al personaggio di Jotaro Kujo, sicuramente uno dei più amati dell'intera serie, nonostante il suo caratteraccio e l'atteggiamento da bullo.

Nel filmato possiamo ammirare Jotaro Kujo combattere utilizzando il suo stand, Star Platinum, con cui può realizzare diversi attacchi speciali.

Basato sul manga di Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è in sviluppo per S5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Uscirà il 2 settembre 2022. Attualmente il gioco è prenotabile per tutte le piattaforme, tranne che per Nintendo Switch. Chi lo acquisterà in anticipo riceverà il costume "Green Dolphin Street State Prison Jacket" per Jolyne Cujoh.

Leggiamo i contenuti della Deluxe Edition:

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Un Animation Special Event Colour Set per i seguenti personaggi: Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna.

Il Season Pass, che garantisce garantisce quattro nuovi personaggi giocabili, due costumi esclusivi per Rohan Kishibe e "Mohammed Avdol's Father?", oltre a due giorni di accesso anticipato a tutti i personaggi del Season Pass.

Leggiamo quelli della Collector's Edition: