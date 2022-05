Alaloth: Champions of The Four Kingdoms: nuovo trailer mostra il gioco e svela il periodo d'uscita

Gamera Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms per mostrare il gameplay di una versione in avanzatissimo stato di sviluppo del gioco e per svelare la finestra di lancio del gioco: estate 2022. Quindi lo vedremo sicuramente entro il prossimo settembre, anche se inizialmente solo su PC.

Il video si apre con le panoramiche di alcune ambientazioni, che mostrano frammenti del vasto mondo da cui è composto il gioco. La varietà sembra essere decisamente elevata.

Quindi vengono introdotti alcuni combattimenti, contro ragni giganti, in aree desertiche, dentro edifici sacri e quant'altro. L'atmosfera che si respira è decisamente da fantasy classico. Il filmato prosegue con delle panoramiche di altri luoghi, poi con altri combattimenti. Insomma, è un ottimo modo per vedere quanto lavoro c'è dietro all'ambientazione di Alaloth. Al termine viene svelata la già menzionata finestra di lancio.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms difreschissima pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Non sappiamo ancora come sarà davvero Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, ma dannazione se si vede l'impegno che c'è dietro, lo sforzo anche economico nel realizzare quello che è sia un omaggio al passato che una sfida al futuro. Il rischio di aver fatto il proverbiale passo più lungo della gamba c'è, ma se l'avventura sarà avvincente come sembra, non avremo certo problemi a chiudere uno o due occhi su sbavature e imperfezioni.