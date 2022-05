DONTNOD diventa DON'T NOD, nuova identità visiva per il team di sviluppo francese

DONTNOD ha cambiato la propria identità visiva diventando DON'T NOD e presentando il nuovo logo, con alcune variazioni che in teoria dovrebbero suggerire altrettanti giochi attualmente in cantiere per il team di sviluppo francese.

Lo studio non ha dunque svelato i suoi progetti correnti, bensì ha presentato una sorta di teaser che dovrebbe darci quantomeno un'idea delle atmosfere e delle ambientazioni che troveremo nei suoi prossimi titoli, alcuni dei quali verranno magari presentati proprio alla Summer Game Fest di giugno.

"Abbiamo inserito l'apostrofo e lo spazio fra le parole per abbracciare appieno il significato di DON'T NOD", si legge nel comunicato stampa del team. "Queste parole rappresentano la nostra tendenza a non essere convenzionali come azienda e nei giochi che creiamo: in tal senso non annuiamo di fronte alle direttive di qualcun altro."

"Sono molto orgoglioso del percorso che DON'T NOD ha compiuto negli ultimi quattordici anni", ha dichiarato il CEO Oskar Guilbert. "L'azienda si è evoluta sotto molti aspetti e con la forte volontà di aprire la strada alla creazione e alla produzione di un intrattenimento significativo, attraverso storie originali e con cui relazionarsi."

Nel corso degli anni, DON'T NOD ha sviluppato giochi come Remember Me, Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why e Twin Mirror.