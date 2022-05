Dontnod domani svelerà i suoi progetti correnti

Dontnod, lo studio di sviluppo di Life is Strange e Tell Me Why, tra gli altri suoi giochi, ha annunciato tramite Twitter che domani 31 maggio 2022 fornirà aggiornamenti sui suoi progetti correnti, senza però fornire indicazioni su cosa possiamo aspettarci.

Dontnod: "Un uccellino ci ha detto che se tornate qui domani, vi daremo alcune notizie e magari anche qualche indizio su ciò a cui stiamo lavorando."

A meno di non voler speculare sull'uccellino, è davvero impossibile desumere qualcosa da questo messaggio. Da notare che il sito ufficiale dello studio è sotto manutenzione. Probabilmente domani riapparirà con le novità promesse. Quindi non ci resta che aspettare domani per saperne di più.

Dontnod è uno studio noto per i suoi titoli narrativi. Oltre a Life is Strange 1 e 2, ha realizzato anche il gioco di ruolo Vampyr, l'avventura Twin Mirror e il sottovalutatissimo action Remember Me.