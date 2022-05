Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5 è impressionante, nella demo di un fan

Non poteva mancare una rielaborazione di The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time in Unreal Engine 5, e infatti ce ne sono già ben più di una, ma qui mostriamo in particolare quella effettuata da CryZENx, uno sviluppatore amatoriale e fan del gioco, che risulta decisamente impressionante dal punto di vista tecnico.

Lo stesso autore aveva creato in precedenza una demo in Unreal Engine 4, ma l'ha poi evoluta utilizzando la nuova versione del motore grafico di Epic Games, come possiamo vedere in questo video. La demo in questione gira su Unreal Engine 5 e si concentra sulla zona del Temple of Time e del villaggio Kakariko nei pressi di questo.

Ovviamente non è un gioco completo ma una semplice dimostrazione tecnica di utilizzo dell'engine, in ogni caso può essere interessante notare come cambia l'aspetto di luoghi iconici dei videogiochi con l'applicazione delle nuove tecnologie, anche se in questo caso sembrano quasi ostentate nell'uso degli effetti.

Per quanto riguarda questo frammento visibile nel video, l'autore si è concentrato sull'uso della tecnologia Lumen di illuminazione globale integrata in Unreal Engine 5, oltre al supporto per Nvidia DLSS su schede grafiche RTX. La demo è giocabile e può essere scaricata, ma solo attraverso il Patreon dell'autore.