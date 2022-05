TV Sony OLED A90K da 42 e 48 pollici anche in Italia, caratteristiche e prezzi

I TV Sony OLED A90K, in particolare i tagli da 42 e 48 pollici, sono in arrivo in Italia e hanno già caratteristiche e prezzi ufficiali, che riportiamo in quanto si tratta di prodotti che possono risultare particolarmente interessanti per i videogiocatori.

Si tratta di pannelli OLED WRGB 4K a 100/120 Hz, dotati di HDR10 HLG e Dolby Vision, oltre al supporto Dolby Atmos e la tecnologia Sony Acoustic Surface Audio+ che diffonde i suoni attraverso le vibrazioni.

Essendo tagli non eccessivamente grandi, entrambi i modelli sono dei sorvegliati speciali da parte dei videogiocatori, considerando che in particolare il 42 pollici potrebbe essere utilizzato come monitor PC e console in una postazione "studio", sebbene resti piuttosto ampio.

Tuttavia, bisogna considerare che si tratta di TV di fascia alta anche all'interno delle serie Sony, dunque i prezzi non sono molti economici, almeno quelli iniziali ufficiali, salvo ovvi ribassi che arriveranno in seguito: 1.899 euro per l'XR-42A90K (42 pollici) e 1.999 euro per l'XR-48A90K (48 pollici). Piuttosto costosi ma nella norma per dei TV Master Series a tutti gli effetti.

Tra le caratteristiche dei TV si segnalano:

Pannelli OLED WRGB con risoluzione Ultra HD

Cognitive Processor XR

XR OLED Contrast Pro e Triluminos Pro

Acoustic Surface Audio+

BRAVIA Core con modalità calibrata

Acoustic Center Sync

HDR10, HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos

2 ingressi HDMI 2.1 a 48 Gbps compatibili con Ultra HD a 120 Hz, eARC, ALLM e VRR

Google TV

AirPlay

Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode con PS5

Entrambi i modelli risultano sul sito ufficiale Sony come "presto in vendita" ma non c'è ancora una data precisa sull'arrivo in Italia, che dovrebbe comunque avvenire a breve.