Shashingo: imparare il giapponese con la fotografia, annunciato al Guerrilla Collective

Shashingo: Learn Japanese with Photography è un particolare "gioco" indie presentato al Guerrilla Collective con un trailer che, come dice il titolo, sostanzialmente insegna la lingua giapponese attraverso la fotografia.

Non si tratta propriamente di un gioco vero e proprio, dunque, quanto piuttosto di una sorta di edutainment ma strutturato in maniera particolare, che ci vede esplorare varie ambientazioni giapponesi e scattare fotografie per imparare il giapponese. Con la nostra fidata fotocamera, dobbiamo esplorare strade (fittizie) del Giappone e scattare foto a immagini e parole, da raccogliere poi in un comodo album per ripassare nomi e vocaboli in giapponese.

Shashingo contiene un esteso vocabolario e sillabario giapponese, che consente di imparare i rudimenti della lingua grazie anche al supporto grafico. Ovviamente si tratta di una forma piuttosto leggera di studio del giapponese, ma rappresenta comunque un metodo funzionale per imparare vari termini base e forse anche alcune regole grammaticali.

In ogni caso, è sicuramente un modo divertente per imparare qualcosa, essendo un edutainment costruito con grande cura dal punto di vista del gioco e della grafica, che riprende in maniera convincente alcuni stilemi del Giappone e le atmosfere tipiche dell'area geografica in questione.